Bologna-Lazio tra Italiano e Sarri c' è in palio un posto in semifinale | il pronostico

Questa sera il Dall'Ara ospita il match tra Bologna e Lazio, un confronto decisivo per i quarti di finale. Italiano e Sarri cercano di portare le loro squadre avanti in una partita che può cambiare il futuro di entrambe. La sfida è aperta e in palio c’è un posto in semifinale. I due allenatori vogliono vincere, e i giocatori sono pronti a combatere fino all’ultimo minuto.

Si chiudono i quarti con la sfida del Dall'Ara tra due squadre che affidano a questo torneo le speranze di raggiungere un obiettivo di grande livello Sarà la sfida tra Italiano e Sarri, al Dall'Ara, a chiudere i quarti di finale di Coppa Italia. Si affrontano due squadre che in campionato non sono mai riuscite a decollare: i rossoblù, tra l'altro, difenderanno il trofeo vinto nel maggio scorso. Scopriamo pronostico e quote di Bologna-Lazio in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21. La squadra di Italiano sta vivendo un momento difficilissimo in campionato, dove ha rimediato quattro sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

