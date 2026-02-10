Bologna-Lazio c' è in palio un posto in semifinale | il pronostico

Questa sera il Dall'Ara ospita il match di quarti di finale tra Bologna e Lazio. Le due squadre sono pronte a giocarsi l’accesso alle semifinali, un obiettivo importante per entrambe. La partita rappresenta un’occasione chiave, con i tifosi che aspettano di vedere una sfida combattuta e ricca di opportunità. Nessuno vuole perdere, e le due formazioni scenderanno in campo con la voglia di avanzare nel torneo.

Si chiudono i quarti con la sfida del Dall'Ara tra due squadre che affidano a questo torneo le speranze di raggiungere un obiettivo di grande livello Sarà la sfida tra Italiano e Sarri, al Dall'Ara, a chiudere i quarti di finale di Coppa Italia. Si affrontano due squadre che in campionato non sono mai riuscite a decollare: i rossoblù, tra l'altro, difenderanno il trofeo vinto nel maggio scorso. Scopriamo pronostico e quote di Bologna-Lazio in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21. La squadra di Italiano sta vivendo un momento difficilissimo in campionato, dove ha rimediato quattro sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera il Dall'Ara ospita il match tra Bologna e Lazio, un confronto decisivo per i quarti di finale.

Questa sera si gioca Inter-Torino a Monza, una sfida importante per i quarti di finale di Coppa Italia.

