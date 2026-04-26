L’avvocato Chiesa a Como tra shopping e selfie | il legale di Fabrizio Corona si gode il lago

L’avvocato Ivano Chiesa, noto penalista milanese e legale di Fabrizio Corona, è stato avvistato a Como durante una giornata dedicata allo shopping e ai selfie. Si trovava in città e si è fermato nel centro commerciale, scattando alcune foto con i fan. La visita si è conclusa con una passeggiata lungo il lago, prima di ripartire.

Giornata comasca per l’avvocato Ivano Chiesa, noto penalista milanese conosciuto anche per essere stato il legale di Fabrizio Corona. Oggi, 26 aprile, è stato avvistato nel centro di Como insieme alla moglie, tra una passeggiata sul lungolago, qualche acquisto nei negozi del centro e una pausa.🔗 Leggi su Quicomo.it Avvocato Chiesa racconta un aneddoto passato di Fabrizio Corona Notizie correlate Leggi anche: Fabrizio Corona, chiuso il profilo Instagram del suo avvocato Ivano Chiesa Fabrizio Corona, oscurati Instagram, YouTube e TikTok: parla l’avvocato ChiesaStamattina sono stati rimossi tutti i profili social di Fabrizio Corona, compresi Instagram, TikTok e YouTube, dove pubblicava il suo format... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Telethon, al Palazzo della Cultura la presentazione della XVII edizione della Walk of Life-CamminiAMO per la vita; Il settimanale Chi verso la chiusura: la scelta drastica di Marina Berlusconi dopo lo scandalo Signorini; Conclusa Ecomed a SiciliaFiera, la Sicilia si conferma hub strategico per la sostenibilità; Mascali, rinnovata con delibera di giunta la convenzione tra il Comune e l'Archeoclub. Fabrizio Corona, oscurati Instagram, YouTube e TikTok: parla l’avvocato ChiesaStamattina sono stati rimossi tutti i profili social di Fabrizio Corona, compresi Instagram, TikTok e YouTube, dove pubblicava il suo format Falsissimo. L'avvocato parla di censura e libertà di parola ... movieplayer.it Fabrizio Corona, chiuso il profilo Instagram del suo avvocato Ivano Chiesa. Poi riattivatoUPDATE: Il profilo dell’Avvocato Ivano Chiesa è stato riattivato. La chiusura sarebbe dovuta a una crisi virale dei contenuti. Si era spenta un’altra voce sui social, e non era una voce qualsiasi. dilei.it SQUAD Security Military Police. . Fabrizio Corona: L'aggravante di essere lui | INSIDE Mentre tutti parlano del “personaggio” noi di INSIDE siamo andati oltre la superficie. Abbiamo analizzato il decennio giudiziario di #FabrizioCorona come un esempio di ciò - facebook.com facebook