Fabrizio Corona chiuso il profilo Instagram del suo avvocato Ivano Chiesa

Fabrizio Corona ha fatto chiudere il profilo Instagram del suo avvocato, Ivano Chiesa. Dopo le ultime vicende che lo riguardano, anche il legale di Corona scompare dai social. La notizia ha sorpreso molti fan e appassionati di cronaca, che si chiedono cosa stia succedendo. Per ora, nessuna spiegazione ufficiale, solo uno strano silenzio sui canali social.

Si spegne un'altra voce sui social, e non è una voce qualsiasi. Dopo le recenti vicende che hanno coinvolto Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo avvocato, Ivano Chiesa, risulta improvvisamente non disponibile. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 7 febbraio, quando, cliccando sul link dell'account del legale, gli utenti si sono trovati davanti a un messaggio inequivocabile: "Il profilo potrebbe essere corrotto o è stato rimosso". Chiuso il profilo dell'avvocato Ivano Chiesa. Una sparizione che non arriva in un momento qualsiasi, ma che si inserisce in una fase particolarmente delicata e tesa del rapporto tra Fabrizio Corona, il suo entourage legale e Mediaset.

