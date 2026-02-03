Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social oscurati questa mattina. Instagram, TikTok e YouTube sono stati rimossi, inclusa la pubblicazione del suo format Falsissimo. La decisione arriva dopo le azioni legali che hanno portato alla sospensione degli account, lasciando il suo pubblico senza più punti di riferimento sui social. L’avvocato Chiesa ha commentato la situazione, spiegando i motivi di questa scelta e cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Stamattina sono stati rimossi tutti i profili social di Fabrizio Corona, compresi Instagram, TikTok e YouTube, dove pubblicava il suo format Falsissimo. L'avvocato parla di censura e libertà di parola a rischio. Questa mattina i profili social di Fabrizio Corona sono stati improvvisamente rimossi dalle principali piattaforme. Nel giro di poche ore, l'ex fotografo dei vip ha perso l'accesso ai suoi account Instagram, YouTube e TikTok, sui quali rilanciava i contenuti del suo format online Falsissimo, comprese le ultime puntate dedicate a Mediaset e Alfonso Signorini. Nel dettaglio, Google ha rimosso i video di Falsissimo da YouTube, mentre Meta ha bloccato il profilo Instagram di Corona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabrizio Corona, oscurati Instagram, YouTube e TikTok: parla l’avvocato Chiesa

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona si è visto oscurare i profili social.

Fabrizio Corona e “Falsissimo” hanno visto i loro profili Instagram oscurati.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, torna Falsissimo senza Signorini ma col sistema Mediaset: chi colpisce; Mediaset blocca Falsissimo, oscurate quattro puntate a tema Signorini, Scotti, Berlusconi; Mediaset ferma Corona su YouTube: quattro video di Falsissimo cancellati con uno strike; Roma, Fontana di Trevi: da oggi ingresso a pagamento per turisti e non residenti - Punto!.

Fabrizio Corona, oscurati Instagram, YouTube e TikTok: parla l’avvocato ChiesaStamattina sono stati rimossi tutti i profili social di Fabrizio Corona, compresi Instagram, TikTok e YouTube, dove pubblicava il suo format Falsissimo. L'avvocato parla di censura e libertà di parola ... movieplayer.it

Chiusi i profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona dopo l’azione legale di MediasetProfili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona e Falsissimo oscurati, Mediaset agisce per copyright, legale denuncia censura e oscurantismo. blitzquotidiano.it

I profili social di Fabrizio Corona sulle varie piattaforme di Meta sono stati rimossi, in particolare quello, popolarissimo, di Instagram. La cancellazione non è stata disposta dalla magistratura milanese: secondo quanto risulta al Corriere, Meta avrebbe «rimosso - facebook.com facebook

Meta disattiva i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo x.com