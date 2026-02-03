Fabrizio Corona oscurati Instagram YouTube e TikTok | parla l’avvocato Chiesa
Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social oscurati questa mattina. Instagram, TikTok e YouTube sono stati rimossi, inclusa la pubblicazione del suo format Falsissimo. La decisione arriva dopo le azioni legali che hanno portato alla sospensione degli account, lasciando il suo pubblico senza più punti di riferimento sui social. L’avvocato Chiesa ha commentato la situazione, spiegando i motivi di questa scelta e cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.
Stamattina sono stati rimossi tutti i profili social di Fabrizio Corona, compresi Instagram, TikTok e YouTube, dove pubblicava il suo format Falsissimo. L'avvocato parla di censura e libertà di parola a rischio. Questa mattina i profili social di Fabrizio Corona sono stati improvvisamente rimossi dalle principali piattaforme. Nel giro di poche ore, l'ex fotografo dei vip ha perso l'accesso ai suoi account Instagram, YouTube e TikTok, sui quali rilanciava i contenuti del suo format online Falsissimo, comprese le ultime puntate dedicate a Mediaset e Alfonso Signorini. Nel dettaglio, Google ha rimosso i video di Falsissimo da YouTube, mentre Meta ha bloccato il profilo Instagram di Corona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
