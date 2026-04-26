L’avversario Grandi motivazioni in chiave salvezza Bartelloni presente
Il Camaiore di mister Turi si prepara a sfidare la Robur in una partita chiave per la salvezza, dopo aver vinto all’andata al Franchi. La squadra toscana conta sulla presenza di Bartelloni e si trova a un passo da un risultato che potrebbe essere determinante per le proprie possibilità di rimanere in categoria. La sfida di oggi assume quindi un peso particolare, con entrambe le formazioni che cercano punti fondamentali.
Proverà a bissare il successo dell’andata al Franchi il Camaiore di mister Turi che oggi contro la Robur vivrà una domenica da dentro o fuori o quasi. I versiliani infatti per conquistare la salvezza diretta o almeno sperarci fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata devono vincere e poi giocarsi le proprie carte all’ultima giornata contro il già retrocesso Sansepolcro. Altrimenti si giocheranno la permanenza in categoria attraverso le force caudine dei playout. Nella formazione versiliana il centrocampista classe 2006 Bartelloni, uscito malconcio dalla trasferta di Terranuova Bracciolini del turno scorso, dovrebbe recuperare ed essere regolarmente in mezzo al campo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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