il prossimo avversario cremonese al bivio la scalata salvezza riparte coi rossoneri

La Cremonese si trova in una posizione critica dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che ha fatto scivolare la squadra al terzultimo posto in classifica. La causa principale è stata la mancanza di bonus disponibili, che ha indebolito la rosa nelle ultime gare. Questa situazione mette i rossoneri di fronte a una sfida decisiva per evitare la retrocessione. La squadra ora deve reagire rapidamente per risalire la china.

I bonus sono finiti: dopo la vittoria della Fiorentina contro il Pisa, la Cremonese per la prima volta in stagione si ritrova al terzultimo posto: a fine stagione varrebbe la retrocessione. E domenica il match, sulla carta proibitivo contro il Milan, rischia di complicare ancora di più la questione salvezza. Una situazione che fino a pochi mesi fa sembrava inimmaginabile, dopo l’ottimo avvio di stagione. Poi però il crollo repentino: nelle ultime dodici gare sono arrivati solo 4 punti, di cui 2 finora nel girone di ritorno (solo il Verona ha fatto uguale). La vittoria manca dal 7 dicembre e nelle ultime sette sfide la Cremonese ha segnato appena un gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nicola carica la Cremonese: “La nostra salvezza riparte dal Milan. Può capitare di vincere contro le grandi”Davide Nicola attribuisce la sconfitta contro la Roma alla mancanza di punti e sottolinea che la salvezza della Cremonese dipende dalla sfida contro il Milan.

Sinner-Machac, riparte da Doha la scalata di Jannik al vertice: il pronosticoJannik Sinner affronta Machac a Doha dopo la sconfitta a Melbourne contro Djokovic, perché vuole rilanciarsi nel circuito.

Solo una fra Lecce e Cremonese giocherà in Serie A il prossimo anno. x.com

La Roma, dopo il pareggio al Maradona, può tirare un sospiro di sollievo. Dall’infermeria arrivano ottime notizie sui giocatori attenzionati. Sia Dybala che Wesley e Konè saranno disponibili per la partita contro la Cremonese del prossimo weekend. Clicca qui - facebook.com facebook