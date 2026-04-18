A Castelfidardo, Nicolò Clerici si prepara per il derby contro la Vigor Senigallia. Il giocatore sottolinea che, in questa fase del campionato, essere motivati e determinati può fare la differenza. La squadra sta lavorando con attenzione per affrontare al meglio la partita, che potrebbe risultare decisiva per la salvezza. Clerici evidenzia l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista della sfida.

"Le motivazioni fanno la differenza in questo momento del campionato". Lo pensa Nicolò Clerici, concentrato come il resto della squadra a preparare bene il derby di domani contro la Vigor Senigallia. Casalingo. Un altro fattore importante in questo finale di stagione. Visto che il Castelfidardo disputerà in casa due delle ultime tre partite. Domani la prima, contro i rossoblu. "Un avversario forte, con elementi molto validi, lo dice anche la classifica - il pensiero del centrocampista dei fidardensi -. Stanno ancora lottando addirittura per i playoff. Ma dobbiamo far prevalere le nostre motivazioni che devono essere superiori". Perché il Castelfidardo vuole conquistare il playout.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui Castelfidardo, Nicolò Clerici. Derby e salvezza: "Servono fame e motivazioni»

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