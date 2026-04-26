Irene, sorella di Flora Tabanelli, ha intrapreso un viaggio che l’ha portata da Livigno fino alle regioni artiche. È la più grande tra i tre fratelli Tabanelli e ha iniziato il percorso nel settore sciistico presso uno ski college della Val di Fassa. In seguito, si è unita ai suoi fratelli Miro e Flora, entrambi coinvolti in attività sportive di alto livello. Durante il suo percorso, ha portato anche l’arte con sé fino alle zone più fredde.

Sestola (Modena), 26 aprile 2026 – È la più grande dei tre fratelli Tabanelli, la prima a essere partita per lo ski college della Val di Fassa, dove si è poi ‘tirata dietro’ Miro e l’olimpionica Flora. Irene, maestra di sci e artista, non ha però scelto la strada sportiva, e oggi è in Norvegia per una delle sue mille imprese. Da artista. Il progetto si chiama ‘From Livigno to the Arctic’, ha sponsor importanti e nasce da un’idea che, come spesso accade in famiglia, ha i genitori come ispiratori: “Mio papà è andato fino a Capo Nord in Maggiolino, mi sono detta: perché non provarci anche io, portandomi dietro le mie tele?”. Irene, prima di parlare del futuro, torniamo indietro a febbraio, alle Olimpiadi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avventura di Irene, sorella di Flora Tabanelli: da Livigno all’Artico: “Porto anche l’arte in vetta”

Notizie correlate

Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi, la sorella Irene: “Ero sugli spalti, un’emozione unica”Modena, 18 febbraio 2026 – “Che emozione enorme essere qui a Livigno a tifare i miei fratelli».

Olimpiadi: dal Big Air di Livigno Flora Tabanelli vola fino al bronzoLa finale ha perso prima del via due atlete, le elvetiche Anouk Andraska e, soprattutto, Mathilde Gremaud, che aveva conquistato la medaglia d'oro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

L’avventura di Irene, sorella di Flora Tabanelli: da Livigno all’Artico: Porto anche l’arte in vettaMaestra di sci e artista è partita per realizzare una performance artistica in Norvegia su un vecchio furgone delle poste tedesche. Mio padre arrivò con il Maggilino a Capo Nord e quindi se ce l’ha f ... ilrestodelcarlino.it

Irene, la sorella artista di Flora Tabanelli: Emozione unica ai Giochi. Mi dispiace per Miro, siamo una famiglia unitaModena, 18 febbraio 2026 – Che emozione enorme essere qui a Livigno a tifare i miei fratelli». A parlare è la più grande dei tre Tabanelli, nati tutti vicinissimi: Irene, classe 2003 con Miro 2004 e ... ilrestodelcarlino.it