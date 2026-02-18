Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi, una vittoria che ha fatto esplodere di gioia la sorella Irene, presente sugli spalti. Irene ha raccontato di aver vissuto un momento indimenticabile, assistendo alla gara dal vivo e sentendo l’adrenalina salire. La famiglia Tabanelli è nata e cresciuta a Modena, e questa medaglia rappresenta per loro un traguardo speciale. Irene, che ha 23 anni, ha seguito tutto con il cuore in gola, mentre i fratelli Miro e Flora si preparavano per la competizione.

Modena, 18 febbraio 2026 – “Che emozione enorme essere qui a Livigno a tifare i miei fratelli». A parlare è la più grande dei tre Tabanelli, nati tutti vicinissimi: Irene, classe 2003 con Miro 2004 e Flora 2007. Un’Irene che nella bufera di neve di lunedì sera era sugli spalti a gridare per la sorella mentre al pomeriggio dipingeva nella sua ‘ artist box ’. Ma ci arriveremo. Irene, partiamo dalle gare. Che bello vedere Flora sul podio olimpico? «Intanto mi dispiace tanto per Miro, ma lui lo sa, è lo sport: se non metti in conto di poter perdere non si fanno le gare. E quella di Flora è stata un’emozione unica, davvero bellissimo essere sugli spalti a tifare per lei». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi, la sorella Irene: “Ero sugli spalti, un’emozione unica”

Flora Tabanelli eroica: un bronzo straordinario alle Olimpiadi di Milano Cortina. È la più giovane medagliata azzurraFlora Tabanelli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, diventando la più giovane medagliata italiana in questa edizione.

Flora Tabanelli eroica, bronzo alle Olimpiadi invernali col crociato lesionato: “Brignone un’ispirazione”. È la più giovane medagliata azzurraFlora Tabanelli si è aggiudicata una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali, nonostante abbia subito una lesione al crociato pochi giorni prima della gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.