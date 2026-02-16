Olimpiadi | dal Big Air di Livigno Flora Tabanelli vola fino al bronzo

Flora Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo al Big Air di Livigno, una vittoria che segna la prima medaglia italiana nel freestyle ski alle Olimpiadi. La gara si è svolta nel cuore delle Alpi, dove l’atleta del Team Livigno ha dimostrato grande coraggio e abilità, volando più in alto di molti avversari. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutti, portando a casa un risultato storico per lo sport italiano.

La finale ha perso prima del via due atlete, le elvetiche Anouk Andraska e, soprattutto, Mathilde Gremaud, che aveva conquistato la medaglia d'oro nello slopestyle. Per Andraska si parla di un infortunio al polso, mentre la Gremaud ha accusato problemi al fianco e all'anca, ma le condizioni delle due atlete non destano particolari preoccupazioni. Inoltre, proprio la finale è iniziata con oltre un'ora di ritardo per un'autentica bufera di neve che si è scatenata su Livigno nel tardo pomeriggio. Nella seconda Run si è verificato l'errore di Lara Wolf, scivolata così in classifica, mentre Ailing Eileen Gu non ha eseguito un salto perfetto racimolando solamente 61,25 punti e scivolando fino alla settima posizione.