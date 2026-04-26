Al momento, l’ingresso alla chiesa della Commenda in Borgo a Faenza rimane chiuso. Accanto all’edificio, un cantiere è attivo con un ponteggio che circonda parte delle mura del complesso storico situato in Piazza Fra Saba. I lavori sono in corso e non sono ancora stati comunicati dettagli sui tempi di conclusione o sulle tipologie di intervento in corso.

La porta della chiesa della commenda in Borgo a Faenza è ancora chiusa. E accanto al luogo sacro procede il cantiere con tanto di ponteggio esterno che cinge le mura di parte dello storico e iconico complesso della commenda in Piazza Fra Saba. Sta infatti proseguendo la prima parte dei lavori che si concentrano nel chiostro e nella ‘Casa dell’Emma’. Si tratta di una porzione del complesso che era gravemente danneggiata e che negli scorsi anni era stata oggetto di interventi d’urgenza. Gli interventi attuali hanno l’obiettivo di scongiurare i peggioramenti dei dissesti e ulteriore degrado negli elementi strutturali. In particolare si interviene nel primo solaio e nelle coperture, come ha evidenziato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso alla chiesa della Commenda

Le campane dell'Abbazia di Piona, Colico (LC)

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