Lavori di pavimentazione | chiuso il tratto dell' A1 tra Fidenza e Fiorenzuola

Durante la notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, dalle 22 alle 5, la carreggiata sull’autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola sarà interdetta al traffico in direzione Milano. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di pavimentazione lungo il tratto interessato. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi indicati con appositi segnali. Sono previsti ritardi e possibili congestioni sulla viabilità circostante.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 27 alle 5 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano. La stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e che l'area di parcheggio "Bastelli.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Viabilità, A1: chiuso per una notte tratto Fidenza-Fiorenzuola verso MilanoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto... Leggi anche: Caos in A1: 10 chilometri di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità, lunedì 27 aprile chiusura di via Mezzini per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale; Lavori di pavimentazione: chiuso il tratto dell'A1 tra Fidenza e Fiorenzuola; La pavimentazione sta marcendo, chiude la passerella pedonale di Cossato; Lavori di pavimentazione sulla A14: quattro notti di chiusure in direzione nord. Autostrada A9, galleria e lavori alla pavimentazione: le chiusure notturne della settimanaAncora lavori, nuove chiusure notturne al traffico sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Autostrade comunica che: -sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, ... espansionetv.it Lavori in corso sulla Cilentana, mercoledì 15 aprile chiuso lo svincolo di Vallo ScaloStampaSono stati riavviati, dopo la sosta per il periodo delle festività pasquali, i lavori di nuova pavimentazione in corso lungo la strada statale 18VAR Cilentana tra Omignano e Vallo della Lucani ... salernonotizie.it Il giardino del Guasto chiude per i lavori di ristrutturazione x.com A breve, dunque, si attende la presentazione del programma dei lavori presso il Comune di Palmoli - facebook.com facebook