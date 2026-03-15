L'incontro tra Azzurra Mariner e Aurora Treia si conclude con un pareggio 1-1. La formazione di casa schiera Perozzi, Orsini, Di Filippo, Nicolosi, De Vito, Napolano, Schiavi, Rossi, Rodia, Palladini e Bonifazi, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. L'Aurora Treia, invece, presenta una rosa composta da giocatori senza cambi nel secondo tempo. La partita si gioca sul campo della squadra di casa.

AZZURRA MARINER 1 AURORA TREIA 1 AZZURRA MARINER: Perozzi, Orsini, Di Filippo (36’st Colletta), Nicolosi, De Vito, Napolano (22’st Veccia), Schiavi, Rossi, Rodia (39’st Igbinokhuahe), Palladini, Bonifazi (18’st Panza). All. Morelli AURORA TREIA: Testa, Calamita, Bartolini, Alla, Orlietti (30’st Guzzini), Ballanti, Mazzoni (36’st Dominino), Guglielmo, Melchiorri, Borrelli (30’st Chornopyshchuk), Palladini A (1’st Cirrottola). All. Ricci Arbitro: Denti di Pesaro Reti: 36’ Rossi, 35’st Chornopyshchuk. Finisce in parità la sfida d’alta classifica tra Azzurra Mariner ed Aurora Treia. In avvio sono gli ospiti a partire forte: già al 6’ il potente diagonale di Melchiorri si stampa sulla traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Aurora Treia rallenta. Pareggio con il Mariner

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