Latitante arrestato a Sassari dopo tentato omicidio si era costituito dopo giorni di fuga

Un uomo ricercato da più di un mese è stato arrestato a Sassari. Dopo giorni di fuga, si è presentato da solo ai Carabinieri, chiudendo così una lunga caccia all’uomo. La sua fuga aveva messo in allarme la città, ma alla fine ha deciso di consegnarsi, fermando le ricerche.

Un uomo ricercato da oltre un mese è stato arrestato a Sassari dopo essersi presentato spontaneamente ai Carabinieri, ponendo fine a una caccia che aveva tenuto sotto scacco le forze dell’ordine e la comunità locale. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026, dopo che l’indagato, un 38enne di origine sarda, si è consegnato alla caserma della Compagnia dei Carabinieri di Sassari, accompagnato dai propri avvocati. L’uomo era ricercato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, reati collegati a un’aggressione avvenuta circa due settimane prima, il 19 gennaio, in un’area residenziale del capoluogo sardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latitante arrestato a Sassari dopo tentato omicidio, si era costituito dopo giorni di fuga. Approfondimenti su Latitante Arresto Latitante arrestato a Pisa: era ricercato dal 2014 per tentato omicidio Ciro Andolfi arrestato dopo 3 anni di fuga, il latitante si nascondeva dietro un termosifone Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Latitante Arresto Argomenti discussi: Fine della fuga: preso l’uomo condannato per aver investito e ucciso un amico dopo una lite; Investì e uccise un connazionale a Quartu: arrestato a Berlino dopo anni di fuga. Il13. . UDINE SQUADRA MOBILE POLIZIA. ARRESTATO LATITANTE IN SPAGNA, DOVRA SCONTARE 30 ANNI DI CARCERE. - facebook.com facebook Arrestato latitante in Spagna, dovrà scontare 30 anni di carcere. Operazione della Squadra Mobile della Questura di Udine #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.