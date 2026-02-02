Latitante arrestato a Sassari dopo tentato omicidio si era costituito dopo giorni di fuga

Un uomo ricercato da più di un mese è stato arrestato a Sassari. Dopo giorni di fuga, si è presentato da solo ai Carabinieri, chiudendo così una lunga caccia all’uomo. La sua fuga aveva messo in allarme la città, ma alla fine ha deciso di consegnarsi, fermando le ricerche.

Un uomo ricercato da oltre un mese è stato arrestato a Sassari dopo essersi presentato spontaneamente ai Carabinieri, ponendo fine a una caccia che aveva tenuto sotto scacco le forze dell’ordine e la comunità locale. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026, dopo che l’indagato, un 38enne di origine sarda, si è consegnato alla caserma della Compagnia dei Carabinieri di Sassari, accompagnato dai propri avvocati. L’uomo era ricercato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, reati collegati a un’aggressione avvenuta circa due settimane prima, il 19 gennaio, in un’area residenziale del capoluogo sardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

