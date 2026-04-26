L’Asd Aranova conquista il sogno | per i ragazzi rossoblu arriva la Serie D

L’Asd Aranova ha ottenuto la promozione in Serie D, segnando un traguardo importante per la squadra e il suo settore giovanile. La vittoria è stata celebrata dai tifosi e dagli addetti ai lavori, che hanno assistito a una giornata che rimarrà nella memoria delle formazioni del litorale laziale. La promozione rappresenta un risultato significativo per il club e per l’intera comunità sportiva locale.

Rieti, 26 aprile 2026 – E’ stata una giornata dalle storiche promozioni quelle delle squadre di calcio del litorale laziale. Se l’Ostiamare ha staccato il biglietto per la Serie C (leggi qui), la squadra di Fiumicino dell’ASD Aranova ha vinto il Campionato di Eccellenza e ha conquistato la sognata Serie D. Il pareggio odierno avuto con il Rieti in trasferta ha messo in tabellino l’1-1 della gloria e la cima del Girone A. “Abbiamo aspettato, abbiamo avuto momenti difficili, c’è chi dubitava della nostra forza ma nonostante tutto eravamo sempre noi, una squadra unita ma soprattutto FORTE. Un sogno incredibile realizzato oggi”. Messaggio pieno d’orgoglio, diffuso dalla società sulla pagina ufficiale Facebook Asd Aranova.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Il Fregene 1948 torna in Eccellenza. L’Aranova ad un passo dalla Serie DFiumicino, 22 aprile 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso le sue congratulazioni al Fregene 1948 per la conquista del... Leggi anche: Due ragazzi, un sogno e la società che non accetta la loro provenienza: al cinema arriva Homebound - Storia di un'amicizia in India Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Eccellenza/A - Brivido Aranova, ma il Monte Prenestini non molla. Si decide tutto all'ultima giornata. Aranova, mister Di Curzio confermatoL'Aranova riparte dalla certezza Di Curzio. Il club ha infatti confermato l'allenatore sulla panchina dopo la conquista del Girone A del campionato di Promozione e il ritorno in Eccellenza. Per ... romatoday.it Cambio in panchina per l'AranovaFulmine a ciel sereno in casa Aranova, con le dimissioni arrivate mercoledì del loro allenatore Pierluigi Vigna. Mister Vigna ha deciso di dimettersi dopo la pesante sconfitta subita alla seconda ... romatoday.it