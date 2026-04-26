Durante la Milano Design Week, l'artista e designer londinese ha presentato un'installazione realizzata per una maison di champagne. L’opera è immersiva e caratterizzata da tonalità calde che ricordano il colore del sole. Si tratta di una creazione che celebra la gioia di vivere attraverso l'uso del colore e dell'ambiente. Yinka Ilori ha portato il suo stile distintivo alla manifestazione, consolidando la sua presenza tra gli protagonisti della settimana del design.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L'artista e designer londinese Yinka Ilori alla Milano Design Week con l'installazione creata per la maison di champagne. Immersiva, colore del sole. Una celebrazione della gioia di vivere Nella Milano del design torna ogni volta che può, e da protagonista. Yinka Ilori, artista londinese di Islington orgoglioso delle proprie origini nigeriane, è qui per raccontare “Chasing the Sun”, l’installazione immersiva che ha creato per Veuve Clicquot alla Mediateca Santa Teresa, in via Moscova 28: giallo protagonista, mani tese verso il sole, musica illuminante. La luce, l’energia vitale, la gioia si traducono in progetto, perfettamente in sintonia con la filosofia della maison di champagne.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'artista e designer londinese Yinka Ilori alla Milano Design Week con l'installazione creata per la maison di champagne. Immersiva, colore del sole. Una celebrazione della gioia di vivere

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