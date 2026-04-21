Ploom l’installazione immersiva Feel The Aura alla Milano Design Week

Ploom, azienda produttrice di dispositivi per il riscaldamento del tabacco, ha presentato alla Milano Design Week 2026 l’installazione immersiva intitolata “Feel The Aura”. L’evento è dedicato ai consumatori adulti e offre un’esperienza sensoriale che combina elementi di design di alta qualità con stimoli tattili e visivi. La mostra si tiene nel contesto della fiera, coinvolgendo il pubblico con un’installazione che unisce tecnologia e percezione.

MILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, presenta “Feel The Aura” alla Milano Design Week 2026: un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design d’eccellenza dialoga con i sensi. Dopo il debutto nel 2024 con il designer Ora-I’to e l’esperienza multisensoriale Connected Sensations nel 2025, infatti, Ploom torna quest’anno dal 21 al 26 aprile in una nuova location nel Brera Design District, in Via delle Erbe 2A. In sintonia con il tema della Milano Design Week 2026, Be the Project, Feel The Aura è l’espressione in chiave artistica della filosofia di design human-centered e purpose-driven di Ploom, dove il passaggio è dall’oggetto alla persona, dall’osservare al percepire.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Ploom torna alla Milano Design Week con l'installazione "Feel the Aura" Milano Design Week 2026, Ploom firma “Feel the Aura”: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, dove ogni progetto è chiamato a superare il confine tra forma e significato, Ploom torna a Milano con una proposta che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ploom, l’installazione immersiva Feel The Aura alla Milano Design Week; Ploom x Design Week: sinestesia a Brera; Liguria, Bucci Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record; Le installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 [la guida]. Ploom, l’installazione immersiva Feel The Aura alla Milano Design WeekUltim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, presenta Feel The Aura alla Milano Design Week 2026: un’esperienza immersiv ... ticinonotizie.it Milano Design Week 2026, Ploom firma Feel the Aura: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, Ploom presenta Feel the Aura: un’installazione immersiva a Brera che unisce design, tecnologia e sensi in un’esperienza evoluta. panorama.it #adv | Installazione interattiva da non perdere alla Milano Design Week! Feel the AURA by Ploom, un percorso sensoriale nel cuore del Brera Design District! Non perdetevelo dal 21 al 26 Aprile, dalle 11 alle 20. Via delle Erbe 2A, Milano @ploom_ita facebook