A Milano, nel centro della città, un negozio dedicato ai giochi e alla creatività ha ospitato un’installazione di grandi dimensioni ispirata a “Il Gioco delle Favole” di Enzo Mari. L’allestimento si trova all’interno di uno spazio vicino a Milano Centrale e fa parte della Milano Kids Design Week, evento che coinvolge il settore del design per bambini. La mostra mira a coinvolgere i visitatori in un’esperienza sensoriale e ludica.

Nel cuore di Milano Centrale, il nuovo store di Città del Sole si trasforma in uno spazio di immaginazione e creatività grazie a una speciale installazione dedicata a “Il Gioco delle Favole” di Enzo Mari. Dal 20 aprile al 3 maggio 2026, il celebre progetto editoriale prende vita in una versione monumentale, coinvolgendo bambini e adulti in un’esperienza immersiva tra design e narrazione. L’iniziativa si inserisce nel programma della Milano Kids Design Week, appuntamento sempre più centrale che mira a rendere Milano un punto di riferimento internazionale per il design dedicato all’infanzia. Non si tratta di un semplice oggetto da osservare, ma di uno spazio da vivere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Città del Sole sorprende Milano con “Il Gioco delle Favole” di Enzo Mari: installazione gigante per la Milano Kids Design Week

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