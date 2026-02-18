Via Fonte Natali riapre al traffico Ma c’è il senso unico alternato

Il Comune di Piancastagnaio ha deciso di riaprire Via Fonte Natali dopo circa un mese di chiusura, causata dai lavori di messa in sicurezza della strada. La strada torna percorribile, ma solo in senso unico alternato grazie a un semaforo temporaneo. Questa soluzione permette di gestire il traffico in modo più sicuro mentre si completano le operazioni di sistemazione.

Il Comune di Piancastagnaio informa la popolazione che a circa un mese un mese dalla chiusura per lavori di messa in sicurezza del tratto stradale, Via Fonte Natali riapre al traffico in senso unico alternato con impianto semaforico. Una notizia che è stata accolta con particolare soddisfazione da coloro che quotidianamente debbono recarsi nell’area artigianale per il lavoro e per quella vasta fascia di cittadini che abitano nella zona periferica di San Martino e Collemaggio. "La riapertura parziale di via Fonte Natali – ha commentato il sindaco di Piancastagnaio, Franco Capocchi – permette di restituire accessibilità alle abitazioni e alle attività della zona in sicurezza, pur mantenendo i cantieri per completare le opere necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

