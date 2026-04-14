Il maltempo che sta interessando le coste campane ha creato disagi nella mobilità verso la Costiera Amalfitana, con bus pieni e tensioni ai terminal. La situazione ha portato molti pendolari e turisti a spostarsi sulle strade, causando congestioni e scontri tra le persone presenti nei punti di partenza e arrivo dei mezzi pubblici. Le condizioni meteo avverse stanno influenzando le attività di trasporto in questa zona turistica.

Il maltempo che sta colpendo le coste campane ha trasformato la mobilità verso la Costiera Amalfitana in un incubo logistico, costringendo migliaia di pendolari e turisti a riversarsi sulle strade. A causa del mare agitato, le imbarcazioni sono rimaste ferme nei porti, provocando un sovraffollamento senza precedenti presso i terminal dei bus, con situazioni di caos totale tra il capolinea di Vinciprova e la stazione ferroviaria di Salerno. L’impatto della crisi è visibile nelle aree di attesa ormai congestionate, dove la massa di utenti in cerca di spostamenti su gomma ha superato ogni capacità di gestione ordinaria. La pressione sui mezzi pubblici è diventata tale da generare una percezione di pericolo per l’incolumità fisica dei viaggiatori e dei lavoratori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Costiera Amalfitana nel caos: bus sovraffollati e scontri ai terminal

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