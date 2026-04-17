Archi il rito per i 17 martiri | torna viva la memoria di Rizziconi
Il 22 aprile 2026, la comunità di Archi si riunirà nella Chiesa di San Francesco Saverio per celebrare il rito in memoria dei 17 martiri di Rizziconi. L’evento si svolgerà in un momento di commemorazione collettiva, coinvolgendo le persone del luogo e rappresentanti locali. La cerimonia si inserisce nelle iniziative volte a mantenere vivo il ricordo di quei fatti storici.
Il 22 aprile 2026, la comunità di Archi si riunirà presso la Chiesa di San Francesco Saverio per onorare la memoria dei 17 Martiri di Rizziconi. L’evento, organizzato da ANPC e ANEI di Reggio Calabria in sinergia con la parrocchia locale, segna un momento di riflessione profonda durante la Settimana della Liberazione, riportando alla luce il sacrificio avvenuto il 6 settembre 1943. Quella ferita storica, aperta appena due giorni prima dell’armistizio dell’8 settembre, rappresenta un punto di rottura drammatico nella cronologia del conflitto mondiale. In quel periodo di estrema fragilità delle istituzioni statali e di violenta instabilità che colpì le aree rurali, la popolazione civile si trovò esposta a una disgregazione militare senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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