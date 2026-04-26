Dopo la manifestazione del 25 aprile a Milano, si sono accesi i confronti tra la Comunità ebraica e l’Anpi. La discussione si concentra su alcune dichiarazioni e sui contenuti dell’evento, con accuse rivolte all’Anpi di aver organizzato tutto e di aver provocato tensioni. La situazione si è intensificata, portando a minaccia di azioni legali e a un confronto pubblico tra le parti.

Il giorno dopo la manifestazione del 25 aprile di Milano è il momento di fare i conti e di capire cosa sia stato sbagliato. Fin dalle prime ore dei raduni, ben prima che fosse prevista la partenza del corteo, si percepivano lacune di organizzazione, tra gruppi che si posizionavano dove non avrebbero dovuto stare e cori poco istituzionali. Poi, alla partenza, la rottura: il corteo che si spezza in due, gruppi di Pro Pal che, a sorpresa, fanno irruzione e bloccano la Brigata Ebraica con insulti e minacce fino al punto in cui le forze dell’ordine portano all’esterno del corteo lo spezzone degli eredi della brigata dello Stato ebraico per far defluire il corteo verso le piazze designate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “L’Anpi ha organizzato tutto”, “Ci vediamo in tribunale”. È scontro tra la Comunità ebraica e l’Anpi

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