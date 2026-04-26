Nessun rimpianto, nessun rimorso e soprattutto nessun rancore. Noa Lang fa pubblicamente i complimenti ad Alisson Santos, l’esterno che, di fatto, gli ha rubato il posto nel Napoli. “Craque”, è il commento che ha lasciato sotto l’ultimo post del brasiliano dedicato alla vittoria contro la Cremonese e alla sua nuova esultanza. La traduzione letterale dal portoghese è asso, che nel linguaggio calcistico indica un fuoriclasse, campione, un giocatore che trascina la squadra. Tutto ciò che ha dimostrato Alisson, finora, in maglia azzurra. Tutto ciò che avrebbe voluto essere Noa Lang per il Napoli. Il commento ha attirato l’attenzione dei napoletani che, malgrado non abbiano apprezzato particolarmente le prestazioni dell’olandese nei mesi scorsi, sono rimasti colpiti dalla sincerità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lang incorona Alisson sui social: "Sei un Craque". Pace fatta con il mondo Napoli?

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