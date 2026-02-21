Alisson Santos incanta il Napoli | riscatto pronto? Dipenderà anche da Noa Lang!

Alisson Santos ha impressionato il pubblico del Napoli con un ingresso deciso contro la Roma, dimostrando un talento che potrebbe convincere la società a riscattarlo. La sua presenza in campo ha portato energia e determinazione, mentre Noa Lang fatica a inserirsi nel gioco della squadra. La decisione di acquistarlo definitivamente dipenderà anche dalle prossime partite e dal suo rendimento. La situazione si fa più chiara con ogni appuntamento in campionato.

Alisson Santos ha colpito tutti nel suo ingresso in campo contro la Roma. Il suo impatto con il ‘ Maradona ‘ è stato devastante, al contrario di quello di Noa Lang in maglia azzurra. L’esterno olandese non ha trovato mai tranquillità e stabilità nelle idee di Antonio Conte e, per questo motivo, è volato al Galatasaray a gennaio. Il riscatto di Alisson Santos dipenderà anche da Lang: il motivo. Come evidenziato da Niccolò Ceccarini a TMW, il Napoli sarebbe pronto ad esercitare l’opzione di riscatto per Alisson Santos. L’affare che ha visto il brasiliano approdare in Italia dallo Sporting Lisbona, ammonta ad un prestito oneroso di 3 milioni di euro, con un diritto fissato a 15: “Alisson sta impressionando molto, il suo impatto è stato estremamente positivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Sono bastati solo 80 minuti: secondo A Bola, il Napoli ha già pronto il riscatto da 16,5 milioni per Alisson SantosAlisson Santos ha causato grande sorpresa al suo secondo incontro con il Napoli, segnando già il suo primo gol in appena 80 minuti.

Napoli, il riscatto di Alisson Santos può essere finanziato dalla cessione di Lang al GalatasarayIl Napoli potrebbe finanziare il riscatto di Alisson Santos cedendo Lang al Galatasaray.

