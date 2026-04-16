Dal 17 al 19 aprile 2026, il Palavinci di Montecatini Terme in Via Leonardo da Vinci 50 ospiterà le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico nella categoria Under 19. L'evento riunisce giovani talenti provenienti da diverse regioni per competere in incontri di boxe. La manifestazione si svolge all’interno di un impianto dedicato agli eventi sportivi, con incontri che coinvolgono atleti emergenti del settore giovanile.

Il Palavinci di Montecatini Terme, situato in Via Leonardo da Vinci 50, ospiterà dal 17 al 19 aprile 2026 le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico nella categoria Under 19. L’evento, che coinvolgerà atleti sia maschili che femminili, rappresenta uno dei momenti cardine per monitorare l’evoluzione tecnica del pugilato giovanile in Italia. Programmazione e accessibilità digitale delle sfide. Il calendario degli incontri prevede tre diverse sessioni di combattimento distribuite lungo il fine settimana. Le attività inizieranno venerdì 17 aprile con una trasmissione programmata per le ore 13:30. Il sabato 18 aprile vedrà lo svolgimento dei match in mattinata, precisamente alle ore 11:00, mentre la conclusione del torneo è fissata per domenica 19 aprile alle ore 13:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boxe a Montecatini: i giovani talenti si sfidano al Palavinci

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