Vertice FdI-Fi in Campania | via all' unità del centrodestra verso le comunali

Un'intesa tra i partiti di centrodestra è stata raggiunta per ricostruire un fronte unito in vista delle prossime elezioni comunali in Campania. L’accordo riguarda sia i capoluoghi di provincia, come Avellino e Salerno, sia altri comuni con più di 15mila abitanti. L'obiettivo è presentare liste comuni e coordinare le candidature in tutta la regione, per consolidare la presenza politica nei prossimi turni elettorali.

C'è l’intesa nel ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di Provincia Avellino e Salerno considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i 15mila chiamati al voto.Incontro costruttivo tra Cirielli e MartuscielloL'incontro tra il Vice Ministro Edmondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Campania, vertice del centrodestra per le elezioni comunali delle città capoluogo“Oggi a Napoli si sono riuniti i vertici regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati per discutere delle elezioni comunali... Elezioni comunali. Primo vertice del 'campo largo' del centrosinistra: si va verso una coalizione unitaSi è svolta nella serata di oggi la prima riunione del percorso di confronto politico del campo largo del centrosinistra in vista delle prossime... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meloni vede Salvini, Tajani e Lupi: vertice di maggioranza a Palazzo Chigi; Elezioni comunali, prove di dialogo tra Cirielli (FdI) e Martusciello (FI): vertice dopo la rottura; Rimpasto in Regione dopo le dimissioni di Chiorino: oggi vertice Cirio-FdI. In pole Daniela Cameroni; Clima testo nel centrodestra: Fi annuncia vertice su Napoli, gelo Fdi-Lega-Mn. Campania, vertice Fdi-FI: 'Unità alle comunali, partendo da Salerno e Avellino'C'è l'intesa per ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto, partendo dai capoluoghi di provincia Avellino e Salerno considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i 15mila chiamati ... ansa.it Comunali, prove di dialogo: vertice Cirielli-MartuscielloProve di intesa last minute per le prossime comunali tra Fi ed Fdi. Non solo le sfide dell’anno prossimo ma anzitutto l’impegno di maggio nei Municipi dove il centrodestra va in ... ilmattino.it Campania, vertice Fdi-FI: "Unità alle comunali, partendo da Salerno e Avellino" C'è l'intesa per ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto, partendo dai capoluoghi di provincia Avellino e Salerno "considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i - facebook.com facebook Campania, vertice Fdi-FI: 'Unità alle comunali, partendo da Salerno e Avellino'. Cirielli, 'clima nuovo di collaborazione' #ANSA x.com