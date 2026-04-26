L’Amerigo Vespucci alla volta degli Usa La regina dei mari pronta all’imbarco per la nuova missione

La nave da guerra partirà dalla Spezia e si dirigerà verso gli Stati Uniti. A Baltimora, l’equipaggio, composto attualmente da circa 240 persone, sarà integrato con 180 allievi dell’Accademia navale, che effettueranno la loro prima navigazione ufficiale. La partenza segna l’avvio di una nuova missione internazionale, con un viaggio programmato negli Stati Uniti.

La Spezia, 26 aprile 2026 – Prima sosta a Baltimora dove l’equipaggio, che consta già di circa 240 persone, si arricchirà dei 180 allievi dell’Accademia navale che faranno il loro battesimo del mare. Poi New York, Boston e Canada: una sosta a Quebec city con navigazione sul fiume San Lorenzo e successivo arrivo a Montreal. Infine, isole Azzorre: Ponta Delgada, prima di rientrare verso il Mediterraneo. Attracco ai porti di Cagliari, Taranto e a Venezia per il Simposio delle Marine. Poi ancora Trieste in compagnia di tutte le barche a vela che partecipano alla Barcolana e infine pian piano, di nuovo a casa, alla Spezia. Dopo uno stop di dieci...🔗 Leggi su Lanazione.it

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