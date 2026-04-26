Nella nuova Casa di Comunità aperta a Limbiate è stato creato un ambulatorio di odontoiatria dedicato ai pazienti con disabilità, progettato per offrire cure specializzate a questa categoria. A partire dal 2025, sarà disponibile anche un servizio dedicato alle persone con disabilità intellettiva e autismo a basso funzionamento. La struttura si inserisce in un progetto di assistenza sanitaria più mirato e inclusivo.

A caratterizzare la Casa di Comunità appena inaugurata a Limbiate è la presenza di un ambulatorio di odontoiatria speciale rivolto specificamente a pazienti diversamente abili, a cui si aggiunge dal 2025 anche l’ambulatorio di disabilità intellettiva e autismo a basso funzionamento. L’ambulatorio odontoiatrico speciale è una peculiarità che da molto tempo è presente a Limbiate ma che ha vissuto negli ultimi anni qualche difficoltà, sia per una parte del servizio affidata a gestione esterna sia per problemi nella manutenzione delle attrezzature, si spera ora definitivamente superate. È riconosciuto come un centro di eccellenza per le cure odontoiatriche rivolte a pazienti disabili e quindi bisognosi di attenzioni speciali, per la gestione emotiva, la sopportazione dello stress e la somministrazione degli anestetici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ambulatorio di odontoiatria dedicato ai disabili

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