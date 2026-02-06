Salute del cervello al distretto sanitario di Lanciano un ambulatorio dedicato per fare prevenzione

Al distretto sanitario di Lanciano nasce un nuovo ambulatorio dedicato alla prevenzione delle malattie neurologiche. È un servizio sperimentale rivolto a persone tra i 55 e i 65 anni, con l’obiettivo di individuare precocemente segnali di decadimento cognitivo e altre patologie del cervello. L’ambulatorio punta a coinvolgere tutta la popolazione del territorio, offrendo controlli e consulenze specifiche per rallentare o prevenire i problemi neurologici.

Un ambulatorio sperimentale dedicato alla prevenzione primaria delle malattie neurologiche croniche e del decadimento cognitivo in particolare al distretto sanitario di Lanciano, rivolto alla popolazione del territorio di età compresa fra 55 e 65 anni. Un modo per contrastare o limitare l'impatto.

