Gli Alpini di Udine hanno annunciato che il Comune deve decidere tra il loro corteo e il Pride, considerandoli due eventi incompatibili. La richiesta è arrivata dopo che il corteo arcobaleno, programmato all’ultimo minuto, è stato organizzato senza consenso e secondo loro rappresenta un mondo opposto rispetto alle tradizioni degli Alpini. La questione ha acceso un confronto tra le parti, con le penne nere che chiedono una scelta chiara.

Le penne nere friulane sono state chiare: o noi o loro. Gli alpini non vogliono sovrapposizioni con il Fvg Pride nelle date stabilite per il prossimo raduno Ana (Associazione nazionale alpini), il 26 e 27 settembre. «Sono due mondi completamente opposti, è impensabile che convivano nello stesso Comune e nello stesso momento», ha tuonato il presidente della sezione locale, Mauro Ermacora, in una lettera inviata al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. L’adunata degli alpini era stata comunicata lo scorso dicembre, si prevede un afflusso di circa 1.500 persone e figuriamoci se uomini tutti di un pezzo possono accettare di condividere gli spazi con un corteo di Lgbt smutandati.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’altolà degli Alpini: «O noi o il Pride»

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