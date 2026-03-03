Con le spalle al muro il Volley Modena non riesce a reagire e il Club Italia passa 3-0

Il Volley Modena affronta il Club Italia al Pala Bursi di Rubiera in un match decisivo e perde 3-0. La squadra modenese, con le spalle al muro, non riesce a reagire, riuscendo a lottare soltanto nel primo set. La partita si conclude con la vittoria del Club Italia, lasciando poche speranze di salvezza per il Volley Modena.

Sfuma il sogno salvezza: il Volley Modena non riesce a reagire e il Club Italia passa 3-0Sport: Le gialloblù pagano, come spesso accaduto in stagione, i troppi errori nel parziale iniziale e poi pian piano soccombono ... lapressa.it

VOLLEY MODENA, KO CON IL CLUB ITALIA, RETROCESSIONE A UN PASSOUna sconfitta netta tra le mura amiche che sa tanto di bandiera bianca per l’obiettivo salvezza. Impegnato nella 5^giornata della Poule Salvezza di Serie A2, il Volley Modena esce battuto con un netto ... tvqui.it

Weekend di sosta per Modena Volley, utile per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista dei playoff scudetto che prenderanno il via domenica 8 marzo alle 20.30 al PalaPanini. - facebook.com facebook