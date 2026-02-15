Fantastica Federica Brignone trionfa in gigante e vince il secondo oro olimpico

Da agi.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico grazie a due discese perfette sul ghiacciaio delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, dove il sole ha ammorbidito la neve rendendo le pendici più scorrevoli. La campionessa italiana ha dimostrato tutta la sua abilità in gigante, portando a casa una vittoria che ha sorpreso gli appassionati di sci. La sua performance si è distinta per velocità e precisione, lasciando alle spalle le avversarie.

AGI - Fantastica Federica Brignone! Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a  Cortina d'Ampezzo, baciata dal sole che rende la neve non così compatta, la campionessa ha realizzato due prove di  discesa sublimi in slalom gigante vincendo  il suo secondo oro olimpiico. L'azzurra si è lasciata alle spalle la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund. Quarta un'eccellente Lara Della Mea a cinque centesimi dal bronzo, decima Sofia Goggia, terza dopo la prima manche.  Vittoria ipotecata nella prima manche. La Brignone aveva chiuso la prima manche  al comando  con 1'03"23. La neo campionessa olimpica del supergigante, reduce dal grave infortunio alla gamba dell'aprile dello scorso anno, ha ipotecato l'oro sciando leggera ma nello stesso tempo ha tracciato  linee perfette nella prima manche. 🔗 Leggi su Agi.it

fantastica federica brignone trionfa in gigante e vince il secondo oro olimpico

© Agi.it - Fantastica Federica Brignone, trionfa in gigante e vince il secondo oro olimpico

Fantastica Federica Brignone, secondo oro in gigante

Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico in gigante a Cortina d'Ampezzo, grazie a due prove impeccabili sulla pista 'Olympia delle Tofane'.

Federica Brignone vince l'oro olimpico: l'emozione di Ninna Quario

Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nel supergigante.

Capolavoro di Federica BRIGNONE in gigante. È ARGENTO! | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Video Capolavoro di Federica BRIGNONE in gigante. È ARGENTO! | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Federica Brignone oro nel Super-G; Federica sei d’oro! La Brignone trionfa nel superG…; Brignone d'oro, dall'infortunio al trionfo: parla il chirurgo che l'ha operata: Ecco come ha fatto; Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!.

fantastica federica brignone trionfaFederica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superGFederica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e ... ilmattino.it

fantastica federica brignone trionfaFantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!Federica Brignone conquista l’Olympia delle Tofane nel SuperG e si prende il primo oro olimpico in carriera. Non arrivata Sofia Goggia. generationsport.it