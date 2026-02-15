Fantastica Federica Brignone trionfa in gigante e vince il secondo oro olimpico

Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico grazie a due discese perfette sul ghiacciaio delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, dove il sole ha ammorbidito la neve rendendo le pendici più scorrevoli. La campionessa italiana ha dimostrato tutta la sua abilità in gigante, portando a casa una vittoria che ha sorpreso gli appassionati di sci. La sua performance si è distinta per velocità e precisione, lasciando alle spalle le avversarie.

AGI - Fantastica Federica Brignone! Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a Cortina d'Ampezzo, baciata dal sole che rende la neve non così compatta, la campionessa ha realizzato due prove di discesa sublimi in slalom gigante vincendo il suo secondo oro olimpiico. L'azzurra si è lasciata alle spalle la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund. Quarta un'eccellente Lara Della Mea a cinque centesimi dal bronzo, decima Sofia Goggia, terza dopo la prima manche. Vittoria ipotecata nella prima manche. La Brignone aveva chiuso la prima manche al comando con 1'03"23. La neo campionessa olimpica del supergigante, reduce dal grave infortunio alla gamba dell'aprile dello scorso anno, ha ipotecato l'oro sciando leggera ma nello stesso tempo ha tracciato linee perfette nella prima manche. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fantastica Federica Brignone, trionfa in gigante e vince il secondo oro olimpico Fantastica Federica Brignone, secondo oro in gigante Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico in gigante a Cortina d'Ampezzo, grazie a due prove impeccabili sulla pista 'Olympia delle Tofane'. Federica Brignone vince l'oro olimpico: l'emozione di Ninna Quario Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nel supergigante. Capolavoro di Federica BRIGNONE in gigante. È ARGENTO! | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone oro nel Super-G; Federica sei d’oro! La Brignone trionfa nel superG…; Brignone d'oro, dall'infortunio al trionfo: parla il chirurgo che l'ha operata: Ecco come ha fatto; Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!. Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superGFederica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e ... ilmattino.it Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!Federica Brignone conquista l’Olympia delle Tofane nel SuperG e si prende il primo oro olimpico in carriera. Non arrivata Sofia Goggia. generationsport.it “Alzo sempre la mia asticella”. - Rivediamo Federica Brignone a Che Tempo Che Fa, dopo la sua fantastica medaglia d’oro alle Olimpiadi facebook Le commozione di Ninna Quario, ex grande sciatrice azzurra e mamma di Federica #Brignone , a @RaiSport “Scusate, non so davvero cosa dire, solo che Federica è fantastica. Io credevo che sarebbe tornata, ma non fino a vincere una medaglia olimpica e u x.com