Dopo una giornata di silenzio, l’Inter ha deciso di parlare pubblicamente per difendersi dalle accuse emerse dalla Procura di Milano. L’azienda ha affermato di essere sempre stata corretta durante tutto il procedimento e ha ricordato alcuni episodi controversi che, in passato, sarebbero stati considerati dannosi per la squadra e che, secondo quanto dichiarato, avrebbero influenzato l’assegnazione dello scudetto.

L’Inter non ci sta e dopo una giornata di silenzio e riflessione, analisi di quanto uscito dai corridoi della Procura di Milano e tentativi di interpretare le cose non ancora emerse, sceglie di esporsi in prima persona per chiarire la propria posizione. Che è di serenità ostentata e rifiuto di qualsiasi ipotesi di coinvolgimento nell’inchiesta sul sistema arbitrale che ha costretto il designatore della Serie A e B Gianluca Rocchi a fare un passo indietro. A parlare è il presidente Beppe Marotta, la sede è il prepartita a Torino in una domenica che avvicina l’Inter allo scudetto numero 21 della sua storia e che rappresenta una piccola oasi di serenità in mezzo alla tempesta anche se la rimonta dei granata cancella la vittoria della squadra di Chivu.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’affondo di Marotta e dell’Inter: “Noi sempre corretti”. E ricorda gli episodi contrari costati lo scudetto

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