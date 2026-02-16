Marotta ha commentato le accuse sollevate dopo il pareggio tra Inter e Juventus, sottolineando che l’attenzione mediatica troppo forte contro i nerazzurri nasce da una posizione eccessivamente critica. Durante l’Assemblea di Lega, il dirigente ha ricordato che un errore simile già ha fatto perdere uno Scudetto all’Inter in passato, e ha ribadito che le polemiche rischiano di distogliere l’attenzione dai veri problemi.

Inter News 24 Marotta, intervenuto all’Assemblea di Lega, ha risposto così alle critiche e le polemiche scoppiate dopo il match tra Inter e Juventus. Intervenuto all’Assemblea di Lega, Giuseppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato così delle polemiche scoppiate nella sfida tra Inter e Juventus. Dal fallo di Kalulu alle parole, a fine gara di Chiellini e Comolli. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sulla posizione dell’Inter: «La nostra posizione è semplicissima: abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata su quell’accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna andata al di là di quando successo: ha 26 anni e più di 300 partite, mai protagonista di fatti clamorosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta risponde alle critiche: «Posizione mediatica smisurata contro l’Inter. Noi abbiamo perso uno Scudetto per un errore di questo tipo…»

Durante la cena di Natale, Beppe Marotta ha commentato l’acquisto di Chivu, sottolineando come fosse un’operazione già nota e affrontata con coraggio.

Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità.

