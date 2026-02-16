Marotta risponde alle critiche | Posizione mediatica smisurata contro l’Inter Noi abbiamo perso uno Scudetto per un errore di questo tipo…
Marotta ha commentato le accuse sollevate dopo il pareggio tra Inter e Juventus, sottolineando che l’attenzione mediatica troppo forte contro i nerazzurri nasce da una posizione eccessivamente critica. Durante l’Assemblea di Lega, il dirigente ha ricordato che un errore simile già ha fatto perdere uno Scudetto all’Inter in passato, e ha ribadito che le polemiche rischiano di distogliere l’attenzione dai veri problemi.
Inter News 24 Marotta, intervenuto all’Assemblea di Lega, ha risposto così alle critiche e le polemiche scoppiate dopo il match tra Inter e Juventus. Intervenuto all’Assemblea di Lega, Giuseppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato così delle polemiche scoppiate nella sfida tra Inter e Juventus. Dal fallo di Kalulu alle parole, a fine gara di Chiellini e Comolli. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sulla posizione dell’Inter: «La nostra posizione è semplicissima: abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata su quell’accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna andata al di là di quando successo: ha 26 anni e più di 300 partite, mai protagonista di fatti clamorosi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Marotta: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. Abbiamo avuto coraggio di fare questo»
Durante la cena di Natale, Beppe Marotta ha commentato l’acquisto di Chivu, sottolineando come fosse un’operazione già nota e affrontata con coraggio.
Conferenza stampa Comolli post Inter Juve: «Stasera non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso 3 punti noi ma il calcio italiano ha perso credibilità!»
Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità.
Marotta replica alle critiche sull'Inter: Vi dico la verità...A pochi minuti dal calcio d'inizio di Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana, Beppe Marotta ha avuto modo di tracciare un primo bilancio della gestione Chivu, sottolineando ... corrieredellosport.it
Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, attraverso i suoi canali social ha voluto rispondere ai tanti commenti sulla "potenza" della figura del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nelle vicende del calcio italiano, evidenziando il suo punto di vista. - facebook.com facebook
Marotta: "Caos solo quando riguarda l'Inter La risposta è che l'Inter è stata la più vincente degli ultimi anni. Ricordo solo un piccolo episodio per quanto riguarda le simulazioni. Juventus-Inter 2021, palese simulazione di Cuadrado, arbitro Calvarese. Fu chiari x.com