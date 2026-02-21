Il disastro annunciato alle Olimpiadi non c’è stato L’Italia quando vuole sa fare le cose

Le Olimpiadi si sono concluse senza il disastro temuto, dimostrando che l’Italia può gestire grandi eventi quando si impegna. Da settimane si prevedevano ritardi e problemi, con cantieri ancora aperti e costi in aumento. Tuttavia, le strutture sono state completate in tempo e i trasporti hanno funzionato senza intoppi. La sicurezza ha garantito la tranquillità degli spettatori e degli atleti. La macchina organizzativa ha superato le aspettative, lasciando una sorpresa positiva.

C'era un copione già scritto. Le Olimpiadi sarebbero state un pasticcio. I cantieri non sarebbero mai finiti, i costi sarebbero esplosi, i trasporti sarebbero collassati, la sicurezza sarebbe stata un incubo, le figuracce internazionali assicurate. Ogni grande evento in Italia inizia così: prima ancora che si accenda la fiamma, si accende il rosario delle profezie nere. E invece no. I cantieri, innanzitutto. Si diceva: non ce la faremo mai. Ritardi, varianti, burocrazia paralizzante. E invece le opere principali sono state consegnate nei tempi previsti o con scarti fisiologici, senza quella deriva fuori controllo che per anni è stata la nostra maledizione.