Piscina di Sant?Elia obiettivo apertura a inizio 2027 Macchitella | Vogliamo fare le cose in grande

La piscina di Sant’Elia si prepara a cambiare volto. I lavori sono in corso e l’obiettivo è riaprire all’inizio del 2027. La nuova struttura avrà una hall completamente ristrutturata, spogliatoi moderni e docce di ultima generazione. Verrà inserita anche una vasca più piccola dedicata ai bambini. Macchitella promette che vogliono fare le cose in grande, puntando a offrire un servizio migliorato e più funzionale per tutti gli utenti.

Una hall totalmente nuova, spogliatoi e docce all’avanguardia, arredamenti di ultima generazione e, infine, una vasca più piccola per i bambini: si dovrebbe presentare così, tra circa un anno, la piscina di Sant’Elia. La struttura brindisina, infatti, ha un nuovo proprietario che si è detto pronto a rivoluzionarne l’aspetto e a darle una nuova vita dopo anni di abbandono e degrado. È Marco Macchitella, presidente dell’azienda Icos e assegnatario dell’impianto dopo l’ultimo bando. L’ambizioso progetto è avallato dall’amministrazione comunale e prevede il totale restauro della piscina con l’obiettivo di regalare al capoluogo adriatico un luogo dove i ragazzi – e non solo – possano nuotare senza spostarsi altrove. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Piscina di Sant'Elia, altro buco nell'acqua, bando andato deserto: è l'ottavo dal 2020 ad oggiLa piscina comunale del quartiere Sant'Elia rimane senza gestore: anche la nuova asta, l’ottava tra quelle per la vendita e quelle per la gestione, è andata deserta dopo il flop dello scorso ottobre. quotidianodipuglia.it

Svolta per la piscina di Sant'Elia, c’è un’offerta: proposti 440mila euro dalla Icos, solo 20mila euro in più di 15 mesi faC’è un’offerta, che ora sarà analizzata dalla struttura tecnica comunale, per la vendita della piscina di Sant’Elia. La Icos Sporting Club, società attiva da danni nel panorama del nuoto pugliese e ... quotidianodipuglia.it

