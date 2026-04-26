? Cosa sapere L'artista Geremia Cerri pubblica a Cremona il volume illustrato Il viaggio di Tea.. L'opera di 48 pagine denuncia l'impatto dei rifiuti umani sugli ecosistemi marini.. Dalla provincia di Cremona si diffonde un messaggio di tutela ambientale attraverso le pagine di un’opera illustrata che porta la protagonista Tea a esplorare i fondali marini, tra meraviglie naturali e degrado antropico. Il nuovo volume Il viaggio di Tea in fondo al mare, curato da Geremia Cerri e pubblicato da Camena Edizioni, utilizza il linguaggio dell’acquerello per denunciare l’impatto degli scarti umani sugli oceani. La narrazione prende vita grazie alla sensibilità dell’autore, un artista pluripremiato a livello internazionale con i riconoscimenti Abu Rawash Prize e Be NaturalBe Wild, che racconta l’avventura notturna della piccola Tea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’acquerello che salva gli oceani: il viaggio di Tea contro i rifiuti

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