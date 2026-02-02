Bimbo abbandonato fra i rifiuti | incredibile coincidenza che gli salva la vita

Un bambino abbandonato tra i rifiuti, appena nato, ha rischiato grosso. Per fortuna, una coincidenza fortuita ha impedito che la situazione diventasse ancora più drammatica. La scena si è svolta in una zona periferica, dove qualcuno ha trovato il neonato ancora vivo e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Ora il piccolo sta bene, ma resta il caso che ha sconvolto l’intera comunità.

