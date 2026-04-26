La visita di Papa Leone a Pavia Prima tappa al centro oncologico

Papa Leone XIV si trova a Pavia per una visita di quattro ore, durante le quali ha fatto una prima tappa presso un centro oncologico della città. La visita è stata programmata e si svolge in un giorno, coinvolgendo diverse attività e incontri. La durata complessiva è di quattro ore, con un programma che prevede varie tappe e momenti di presenza pubblica.

Durerà quattro ore la visita di Papa Leone XIV a Pavia e saranno quattro ore intensissime. La prefettura della Casa Pontificia ha reso noto ieri il programma previsto per sabato 20 giugno, quando il Santo Padre decollerà alle 13 dall’eliporto del Vaticano per atterrare nel campo di rugby del Cus in località Cravino, alle 14,45. Ad accoglierlo troverà le autorità, il vescovo Corrado Sanguineti, il presidente della Regione Attilio Fontana, il prefetto Francesca De Carlini, il sindaco Michele Lissia e il presidente della Provincia Giovanni Palli. Dal campo di rugby il pontefice si sposterà in auto al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), dove arriverà alle 15.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La visita di Papa Leone a Pavia. Prima tappa al centro oncologico Notizie correlate Pavia si prepara alla visita di Papa Leone XIV, domenica 15 marzo campane a festa in tutta la DiocesiPavia, 12 marzo 2026 - Pavia si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, che sarà in visita nella città e nella Diocesi sabato 20 giugno. Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la sua prima visita in una parrocchia romana(Adnkronos) – Oggi è attesa la prima visita di papa Leone in una parrocchia romana: è Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido la prima a ricevere la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; In un minuto la nona giornata di Papa Leone in Africa; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; Papa Leone XIV a Sant’Angelo. Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio il Pontefice terrà un discorso in Aula Magna dopo un passaggio in Cappella Universitaria, accolto dal vicario Baldo Reina ... romatoday.it Papa Leone XIV a Lampedusa: il programma della visita del 4 luglio. Molo intitolato a Papa Francesco, messa e saluto ai migrantiSosta al cimitero, omaggio alla Porta d'Europa e benedizione della targa che intitola il Molo Favaloro a Papa Francesco: è il programma della visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, sabato 4 ... agensir.it Duro richiamo alla politica da parte di Papa Leone, che durante l’udienza al Partito Popolare Europeo ha criticato una politica “urlata e fatta di slogan”, giudicata incapace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone. “Per vincere la disaffezione all - facebook.com facebook Papa Leone sarà in visita all’Università La Sapienza il prossimo 14 maggio. A comunicarlo è il bollettino della sala stampa vaticana, che parla di una “visita pastorale”. L’appuntamento riporta l’attenzione al precedente del 2008, quando Benedetto XVI, invit x.com