Oggi Papa Leone XIV a Ostia è la sua prima visita in una parrocchia romana

Papa Leone XIV si trova oggi a Ostia per la sua prima visita ufficiale in una parrocchia di Roma. La parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, sul Lido di Ostia, accoglie il Papa, che desidera rafforzare il legame con la comunità locale. Leone XIV ha deciso di visitare questa chiesa per incontrare i fedeli e ascoltare le loro storie direttamente. La visita si svolge in un momento in cui la parrocchia sta organizzando numerosi eventi comunitari.

"È significativo che la prima parrocchia scelta dal Santo Padre per le sue visite pastorali sia dedicata a Maria Regina della Pace – osserva il parroco –; fin dall'inizio del suo pontificato, infatti, Papa Leone ha mostrato molta attenzione al tema e parlato della 'pace disarmata e disarmante'. Ostia, poi, pur essendo parte della diocesi di Roma, ha la particolarità di avere un suo proprio patrono, che è sant'Agostino, molto caro al nostro Papa che è agostiniano".

