La Virtus mette la quarta e vince contro Trieste | l' Olidata resta in testa al campionato

La Virtus Bologna ha vinto l'ultima partita contro Trieste, ottenendo la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega. La squadra ha giocato in casa, nell'arena locale, e ha mantenuto la testa della classifica. La partita si è conclusa con una vittoria per i bianconeri, che sembrano aver superato il momento difficile vissuto tra marzo e aprile. La squadra resta in prima posizione nella classifica del campionato.

Bologna, 26 aprile 2026 – La Virtus non si ferma e mantiene la vetta. In Arena i bianconeri superano Trieste, infilando la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega confermando che il brutto momento vissuto tra marzo e aprile sembra ormai alle spalle. L’Olidata - priva di Vildoza e Morgan - vince e convince davanti al proprio pubblico, che riabbraccia capitan Alessandro Pajola al rientro dopo il lungo stop: per l’anconetano anche la soddisfazione del canestro nel finale, a 1’30” dalla sirena, tra gli applausi del popolo bianconero. Fortitudo magistrale: Forlì atterrata ma la serie A diretta è di Scafati Derrick Alston salta a...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Virtus mette la quarta e vince contro Trieste: l'Olidata resta in testa al campionato Notizie correlate Coppa Italia Basket, Guerri Napoli a testa alta contro Bologna: gli azzurri lottano, ma vince la VirtusBella prestazione degli uomini di Magro contro i campioni d'Italia a Torino nei quarti di finale della competizione nazionale La risposta che ci si... La MedTrade Volley Palermo tiene testa alla quarta forza del campionato, ma Melilli passa 3-0 al PalaOretoContro una squadra costruita per i piani alti della classifica, quarta forza del girone e in piena corsa playoff, la MedTrade Volley Palermo gioca... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Virtus Roma 1960 è un rullo compressore: Ravenna travolta, ora il match point per il primo posto; Colpo Virtus: chiude la stagione di Eurolega battendo il Maccabi con Edwards e Alston Jr.; Virtus, terzo successo di fila per Jakovljevic. Ma mette in guardia i suoi sui finali di gara; Basket, la Virtus Bologna saluta l’Eurolega con una vittoria contro il Maccabi. La Virtus mette la quarta e vince contro Trieste: l'Olidata resta in testa al campionatoPoker di successi consecutivi tra campionato ed Eurolega. Il brutto inizio di primavera tra marzo e aprile è ormai alle spalle: le Vu Nere mantengono la vetta ... ilrestodelcarlino.it La VIrtus Bologna continua a correre: battuta anche TriesteQUARTO QUARTO: Tutto pronto per ultimo quarto! DeAngeli segna, Alston tripla, ancora DeAngeli in sospension -10, Ruzzier con la tripla -7, bell'azione dell'Olidata Niang riceve e segna con il fallo ma ... pianetabasket.com LA VIRTUS OSPITA LA GRIFO SIGILLO Probabilmente sarà l'ultima gara interna per questa stagione. Domani alle 16:00 al "Comunale" di San Giustino la Virtus Sangiustino ospita la Grifo Sigillo, una partita che mette in palio punti "Speranza" in chiave palay - facebook.com facebook