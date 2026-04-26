La Virtus mette la quarta e vince contro Trieste | l' Olidata resta in testa al campionato

Da sport.quotidiano.net 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna ha vinto l'ultima partita contro Trieste, ottenendo la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega. La squadra ha giocato in casa, nell'arena locale, e ha mantenuto la testa della classifica. La partita si è conclusa con una vittoria per i bianconeri, che sembrano aver superato il momento difficile vissuto tra marzo e aprile. La squadra resta in prima posizione nella classifica del campionato.

Bologna, 26 aprile 2026 – La Virtus non si ferma e mantiene la vetta. In Arena i bianconeri superano Trieste, infilando la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega confermando che il brutto momento vissuto tra marzo e aprile sembra ormai alle spalle. L’Olidata - priva di Vildoza e Morgan - vince e convince davanti al proprio pubblico, che riabbraccia capitan Alessandro Pajola al rientro dopo il lungo stop: per l’anconetano anche la soddisfazione del canestro nel finale, a 1’30” dalla sirena, tra gli applausi del popolo bianconero. Fortitudo magistrale: Forlì atterrata ma la serie A diretta è di Scafati Derrick Alston salta a...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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