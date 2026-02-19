Coppa Italia Basket Guerri Napoli a testa alta contro Bologna | gli azzurri lottano ma vince la Virtus

Guerri Napoli Basket perde contro Virtus Bologna nella Coppa Italia, a causa di un atteggiamento combattivo ma insufficiente sul campo. Dopo due partite deludenti in campionato, gli azzurri hanno mostrato più determinazione, mettendo in difficoltà la squadra emiliana per buona parte del primo tempo. Tuttavia, la Virtus Bologna ha preso il comando nel secondo tempo, sfruttando le occasioni decisive. La squadra di Napoli ha lottato fino alla fine, ma alla fine ha dovuto arrendersi, lasciando il pubblico con un senso di orgoglio e rammarico.

Bella prestazione degli uomini di Magro contro i campioni d'Italia a Torino nei quarti di finale della competizione nazionale La risposta che ci si aspettava sul campo. Dopo due prestazioni molto deludenti dal punto di vista caratteriale contro Venezia e Trieste in campionato, la Guerri Napoli Basket fornisce una prova di orgoglio nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa in corso di svolgimento a Torino. "Vogliamo dimostrare quanto teniamo a questo progetto, a questa città, ai tifosi che ci sostengono e alla maglia che indossiamo", aveva detto coach Magro alla vigilia. Missione compiuta da questo punto di vista, con la squadra che ha riscattato le ultime apparizioni da dimenticare.