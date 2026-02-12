Forlì oggi è in palio una fetta di salvezza | Bisogna far di tutto per battere il Pontedera

Oggi Forlì si gioca molto più di una partita. Al ‘Morgagni’ scendono in campo determinati, con l’obiettivo di vincere a tutti i costi. Sono consapevoli che la vittoria è ormai indispensabile e non può più aspettare. La sfida contro il Pontedera rappresenta un’occasione da non perdere, anche se potrebbe rivelarsi una trappola. Il match, in diretta su Sky Sport 253 alle 18, potrebbe essere il punto di svolta per la salvezza dei biancorossi, chiamati a non commettere errori

La vittoria non può più attendere. Occasione (o trappola) Pontedera per un Forlì col chiodo fisso, oggi (ore 18) al ‘Morgagni’ (diretta su Sky Sport 253), in un bivio salvezza che non ammette distrazioni. Vincere per vendicare l’affronto dell’andata (bruciante ko 2-1 in zona Cesarini), riassaporare stimoli insostituibili (i tre punti mancano dal lontano 13 dicembre: 4-2 contro il Carpi) e riscrivere la sceneggiatura di un campionato a due velocità (velocissimolentissimo), attestandosi su un allegro con brio. Alessandro Miramari non si fida della cenerentola del girone né vuole cali di tensione: "Certo, il Pontedera è là in fondo, ma questo è un campionato estremamente livellato, nel quale ogni partita, a prescindere dalla classifica, presenta delle difficoltà e anche l’ultima può fare risultato con la prima". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

