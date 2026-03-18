Durante i Mondiali 2026, l’Italia si prepara ai playoff, dove l’obiettivo principale non è solo battere l’avversario, ma superare la paura che può bloccare i giocatori. La nazionale, guidata da Gennaro Gattuso, si trova davanti a una partita decisiva e deve affrontare questa sfida con determinazione. La squadra si concentra su un elemento fondamentale: la fiducia in se stessa prima di tutto.

C’è una frase che pesa più di tutte, anche più dei moduli e delle scelte di formazione: crederci. È da qui che deve ripartire l’Italia di Gennaro Gattuso, chiamata ancora una volta a giocarsi tutto in una sfida decisiva. I playoff per i Mondiali 2026, ormai, non sono più soltanto una questione tecnica. Lo si è visto negli ultimi anni: l’Italia non ha perso contro squadre nettamente superiori, ma contro avversari che ha reso più forti con le proprie esitazioni. Il problema non è tanto il livello, quanto il peso psicologico. Questa Nazionale entra in campo con il ricordo delle eliminazioni passate e con la paura di ripetere gli stessi errori. E quando una squadra gioca con la paura, smette di essere lucida. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, Italia: prima dei playoff non bisogna battere l’avversario ma la paura

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