La tua voce come impronta digitale | Poste lancia il sistema che funziona in pochi secondi

Poste italiane ha introdotto un nuovo sistema di riconoscimento vocale che permette di identificare gli utenti in pochi secondi. Il metodo sostituisce le procedure tradizionali di chiamata al servizio clienti, come l’inserimento di password, codici e dati personali. La tecnologia si basa sulla voce dell’utente, considerata come un’impronta digitale unica, e mira a semplificare le operazioni di accesso e autenticazione.

Chiamare il servizio clienti e dover ricordare password, codici dispositivo, numeri di carte e date di nascita potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Poste Italiane ha introdotto Postemyvoice, un sistema di riconoscimento vocale biometrico che trasforma la voce dell’utente in una chiave di identificazione personale, rendendo l’accesso ai servizi di assistenza più rapido, sicuro e decisamente meno frustrante. La tecnologia alla base di Postemyvoice è sofisticata ma l’esperienza d’uso è semplice: basta parlare normalmente durante una chiamata al servizio clienti per essere riconosciuti automaticamente. Il sistema non registra conversazioni ma crea un’impronta vocale digitale, un insieme di parametri unici che descrivono caratteristiche personali come tono, frequenza e ritmo della voce.🔗 Leggi su Screenworld.it

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