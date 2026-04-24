Ursula lancia l’App per la sicurezza e un hacker la buca in pochi secondi

Recentemente, è stata introdotta una nuova applicazione pensata per verificare l’età degli utenti dei social media, realizzata dalla Commissione europea. Tuttavia, in breve tempo, un hacker è riuscito a penetrare nel sistema in pochi secondi, mettendo in discussione la sicurezza della piattaforma. La vicenda ha attirato l’attenzione sul livello di protezione delle soluzioni digitali rivolte ai più giovani.

La Commissione ha creato un sistema per verificare l’età dei giovani che vogliono accedere ai social network. Peccato però che sia facilmente aggirabile tramite Vpn e che i malintenzionati possano penetrarla con un clic. Il tema dell’accesso ai social media da parte degli adolescenti è balzato recentemente al centro del dibattito europeo, sopratutto in seguito alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron, che vorrebbe introdurre limiti molto stringenti all’utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei più giovani. La proposta è stata ampiamente recepita dalla presidente della Commissione europea che, proprio nei giorni scorsi, ha presentato una prima «applicazione» per la verifica dell’età di chi accede ai social media, mettendola a disposizione degli Stati membri che vogliano introdurre una soglia di età minima per accedere.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ursula lancia l’App per la sicurezza e un hacker la buca in pochi secondi Notizie correlate Strage di Crans-Montana: la porta di sicurezza del Constellation chiusa pochi secondi prima dell’incendioA pochi mesi dalla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, emergono nuovi dettagli destinati a riaccendere il dibattito sulle... Aggredisce e rapina una donna a pochi passi dal Commissariato: uomo arrestato dopo pochi secondiHa pensato bene di fare uno scippo a pochi passi dal Commissariato Garibaldi Venezia, in via Schiapparelli a Milano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Protezione dei minori: l’UE lancia un’app; l'Europa lancia l'App per la verifica dell'età: ecco a cosa servirà; Social e minori: arriva l'app europea per il controllo dell'età; App Ue per verifica età minori: protezione e privacy sui Social. Governo prepara app di verifica età per limitare l’accesso ai social dei minoriUe lancia app anonima per verificare l’età e proteggere i minori online La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il ... assodigitale.it Unione Europea introduce app di verifica età per proteggere i figli da dipendenza e bullismo onlineUrsula von der Leyen lancia app UE per proteggere i minori online La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato a Bruxell ... assodigitale.it È ARRIVATA L’APP EUROPEA PER L’ETÀ! Ma è davvero sicura Ursula von der Leyen lancia il guanto di sfida alle piattaforme, ma i ricercatori hanno già trovato falle imbarazzanti. In Italia la vedremo presto dentro IT-Wallet. Sorveglianza o protezio - facebook.com facebook Svolta europea per la sicurezza digitale e la sovranità tecnologica. Il presidente della Commissione, Ursula von Der Leyen ha annunciato il lancio di una app che consentirà la verifica online dell’età degli utenti. #rep x.com