Poste Italiane ha lanciato un salvadanaio digitale collegato alla PostePay Evolution, uno strumento che permette di risparmiare in modo automatico. Questo servizio consente agli utenti di accumulare denaro gradualmente attraverso operazioni di versamento periodico o automatizzato. La funzione si integra con la carta PostePay Evolution, offrendo un modo pratico per mettere da parte piccole somme senza particolari sforzi.

Negli ultimi anni, banche e istituti pagamento hanno sviluppato diversi strumenti digitali che permettono di accumulare denaro poco alla volta in modo semplice, spesso anche automatico. Tra questi rientra anche il salvadanaio digitale di Poste Italiane che è collegato al libretto Smart e permette di accantonare soldi mediante l’applicazione e fissare obiettivi di risparmio personalizzati. I requisiti per usare il salvadanaio digitale. Con il salvadanaio digitale di Poste Italiane è possibile mettere da parte piccole somme di denaro in modo automatico o semi-automatico utilizzando direttamente l’app senza costi in aggiunta. Il servizio è infatti completamente gratuito e consente di accantonare denaro quando lo si desidera o impostare versamenti ricorrenti per far crescere i risparmi gradualmente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Salvadanaio digitale Poste Italiane, come funziona con la PostePay Evolution

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