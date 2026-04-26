La Tinet Prata vince contro Brescia al tie-break | è finale play off

La Tinet Prata si è qualificata per la finale dei play off dopo aver battuto Brescia al tie-break. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della squadra di Prata di Pordenone. La vittoria permette alla formazione di accedere alla fase conclusiva della competizione promozionale in Superlega. La gara si è giocata in casa della squadra padrona di casa, con il pubblico presente a festeggiare il risultato.

È festa a Prata di Pordenone dove la Titet ha conquistato la prima storica finale promozione in Superlega battendo Brescia per 3-2. I passerotti avevano davanti a sé l'occasione perfetta: un vantaggio – la vittoria in gara 1 – da sfruttare al meglio; e il fattore campo, con i tifosi del PalaPrata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Pineto vince la Coppa Italia A2 maschile battendo Tinet Prata in finaleLa Del Monte Coppa Italia di Serie A2 assegna una pagina memorabile per la città di Pineto e per lo sport regionale: l’ABBA Pineto, in trasferta al... Leggi anche: Playoff pallavolo: la Tinet Prata travolge Brescia con un 3-1 netto Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Tinet Prata vince contro Brescia al tie-break: è finale play off; Prata vince al tie-break contro Brescia e vola in Finale Play Off A2!; Semifinale, Gara 2 | Tinet Prata di Pordenone - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca; Playoff A2: ‘Prata is on fire’, la Tinet conquista la sua prima finale promozione. Pallavolo A2M PlayOff Promozione – La Tinet Prata con Gamba in vetrina vince gara1 contro LagonegroLa Tinet Prata vince gara 1 dei quarti di finale promozione verso la Superlega mettendo in mostra un gran bel gioco e superando in 4 set una Rinascita Lagonegro che ha messo in mostra doti difensive s ... ivolleymagazine.it La Rinascita Lagonegro saluta i Playoff: Tinet Prata di Pordenone vince anche gara 2 e va in semifinaleSi chiude una stagione dal bilancio molto positivo, con il record di punti in regular season e la salvezza raggiunta con largo anticipo MARSICOVETERE (PZ) ... ivl24.it Prata in Finale Play Off A2 Credem Banca La Tinet Prata di Pordenone supera al tie-break la Gruppo Consoli Sferc Brescia, chiude la serie sul 2-0 e conquista per la prima volta l’accesso alla Finale Play Off di Serie A2 Credem Banca. Oggi si conoscerà la s - facebook.com facebook