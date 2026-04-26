La Tema sfrutta la gara contro Latina in vista dei play in

La Tema Sinergie affronta una partita importante contro Latina in vista dei play-in programmati per domenica 3 maggio alle 18 al PalaCattani. La squadra si prepara per l'incontro, che determinerà l'accesso ai playoff e la possibilità di affrontare Vigevano nel quarto di finale. La partita si svolge in un contesto di qualificazione e serve a definire le prossime sfide del campionato.

La Tema Sinergie gioca una buona partita a Latina, preparandosi per i play in che si giocheranno domenica 3 maggio alle 18 al PalaCattani dove in palio ci sarà un posto nei play off e il quarto di finale contro Vigevano. L’avversaria sarà una tra Jesi e Piombino, match che si disputerà giovedì 30.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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